В Раде рассказали, почему Украина не высылает российских дипломатов

Российско-украинские дипотношения уже сведены к минимуму, поэтому нет необходимости в высылке дипломатов нет. Соответствующее заявление сделал первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

При этом она отметила, что российского посла в Киеве нет, как и украинского в Москве.

«В посольствах остаются несколько рядовых дипломатов и консулы», — написала Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

Первый вице-спикер Рады подчеркнула, что если консулов начать выслать, то у украинских заключенных, отбывающих наказание в РФ, не будет возможности «почувствовать минимальную поддержку». Ирина Геращенко назвала, в частности, имена Станислава Клыха, Николая Карпюка и Романа Сущенко, которые, по ее мнению, являются политическими заключенными.

Карпюк и Клых состояли в националистической организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО – экстремистская организация, запрещенная в России). Весной 2016 года Верховный суд Чечни приговорил их к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.

Сущенко был обвинен в шпионаже. По информации Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, он собирал сведения о деятельности российских Вооруженных сил и Росгвардии и передавал их украинским спецслужбам.