Жертвами пожара в Кемерово стали 37 человек

По меньше мере 37 человек стали жертвами пожара, произошедшего в кемеровском торгово-развлекательном центре. Об это сообщили в Следственном комитете РФ.

«На данный момент подтверждена гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в городе Кемерово», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре 69 человек, 40 из которых дети, пропали без вести.