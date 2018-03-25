СМИ сообщили о 69 пропавших без вести при пожаре в ТЦ в Кемерово
С родными и близкими тех, кто находился в торговом центре, ведут активную работу специалисты.
При пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре 69 человек объявлены пропавшими без вести. Из них 40 – дети.
Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Ранее сообщалось, что число погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» возросло до 7.
«Спасатели добрались до четвертого этажа, где находится очаг возгорания, и нашли там тела еще двух погибших — мужчину с мальчиком», - сообщает источник агентства.
Ранее сообщалось, что спасателям полностью удалось устранить возгорание, общая площадь которого составила 1,6 тыс.кв.метров.
По факту произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело.