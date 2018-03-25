Это не газ: эксперт рассказала о веществе, которым отравили Скрипаля

Доктор биологических наук, заведующая лабораторией экобиокатализа Химического факультета МГУ Елена Ефременко рассказала сайту телеканала «Звезда» как действует вещество, которым, вероятно, отравили в британском Солсбери шпиона MI6 Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, и каким возможным способом оно могло попасть в их организмы.

«Это не газ, это вещество, которое при соприкосновении со слизистыми и при поднесении к слизистым оболочкам и при дыхании оно поражает дыхательную систему. Тем же самым способом, что известные отравляющие газы. Вы поймите, они тоже исходными являются газами, это же жидкости. И для того, чтобы они стали газами их нужно распылять. Человек должен вдохнуть», – заявила она.

«Как это было с братом Ким Чен Ына, ему же просто платок, пропитанный этим веществом накинули на лицо, для того, чтобы он вдохнул. Это было в аэропорту мы все про это знаем. Соответственно эти люди (Сергей и Юлия Скрипаль – прим. ред.) должны были это вдохнуть», – заявила Ефременко.

Ранее сообщалось, что формула отравляющего вещества, схожего по характеристикам с тем, которым, по заверениям Британии, был отравлен шпион MI6 Сергей Скрипаль, была обнаружена в базе спектральной библиотеки химических соединений Национального бюро стандартов Соединенных Штатов. Об этом заявил руководитель химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игорь Рыбальченко.

Четвертого марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери. Лондон без предъявления доказательств обвинил Москву в причастности к покушению на шпиона MI6, после этого выслал из страны 23 российских дипломата.

Москва эти обвинения категорически отвергает, а в Кремле их и вовсе назвали «невиданным хамством» и «граничащими с бандитизмом делами».

В МИД России неоднократно призывали Лондон предоставить Москве все материалы по делу Скрипаля, однако получали лишь официальные отписки в ответ.