Число жертв пожара в Кемерово выросло до семи

Число погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» возросло до 7, сообщает информационное агентство ТАСС с отсылкой на председателя оперативного штаба.

Спасатели обнаружили тела еще двух погибших на территории торгово-развлекательного компекса.

Ранее сообщалось, что при пожаре погибли пять человек. Еще 32 пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Один человек в настоящий момент находится в реанимации. Его состояние расценивается как тяжелое.

Сейчас с родственниками и близкими пострадавших активную работу ведут психологи.

В Кемеровской области введен режим ЧС. Владимир Путин уже направил главу МЧС в Кемерово для принятия срочных мер по мобилизации сил и раздал поручения по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению всем необходимым.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось полностью потушить пожар, общая площадь которого составила 1,6 тыс.кв.метров.