Спасателям удалось полностью локализовать пожар в ТЦ в Кемерово

Пожарным удалось локализовать возгорание в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово.

Общая площадь пожара составила 1,6 тыс.кв. метров, сообщает информационное агентство РИА Новости.

Потушив огонь, спасатели прошли три из четырех этажей торгового центра в поисках возможных жертв и сообщили, что более погибших не обнаружено.

В результате крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово пять человек погибли, 30 госпитализированы.

На настоящий момент всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Президент РФ Владимир Путин уже получил доклады по инциденту и направил главу МЧС в Кемерово для принятия срочных мер по мобилизации сил.