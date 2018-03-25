В Сирии более 500 человек за сутки вернулись в свои дома

Важнейшими направлениями политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации в стране с учетом резолюции 2401 Совета Безопасности ООН.

Обстановка в стране продолжает стабилизироваться, однако в ряде районов еще отмечаются отдельные нарушения режима прекращения боевых действий. Совместным российско-иранско-турецким Координационным центром в течение суток отмечены нарушения в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс, Дамаск и Деръа.

Сохраняется напряженной ситуация в Восточной Гуте. После временного затишья связанного с активизацией переговорного процесса, возобновились обстрелы Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки ракетному обстрелу подверглось здание спортивного клуба в столичном районе Элль-Мезза. Погиб один и ранено шесть мирных жителей. Есть разрушения.

Обстрелы мирных кварталов Дамаска можно расценивать как провокационные. Они направленны на срыв ранее достигнутых договоренностей по нормализации обстановки в Восточной Гуте.

Несмотря на сложную ситуацию, продолжается операция по выводу членов незаконных вооруженных формирований из анклава. Успешная двухдневная операция по выводу боевиков группировки «Ахрар Аш-Шам» и членов их семей из населенного пункта Хараста-Эль-Басаль в зону деэскалации «Идлиб», предопределила перспективность предпринимаемых усилий по склонению оставшихся в анклаве незаконных вооруженных формирований к разоружению и прекращению боевых действий.

Под контролем Центра по примирению враждующих сторон по предоставленному властями САР гумкоридору начат вывод боевиков группировки «Фейлак Ар-Рахман» и членов их семей из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте.К исходу минувшего дня анклав покинули 998 боевиков и членов их семей. Все они доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб». Операция по выводу боевиков группировки «Фейлак Ар-Рахман» продолжается.

Под контролем Центра по примирению введена в действие двадцать седьмая «гуманитарная пауза». Через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин вышло за день 1092 человека. Всего с 28 февраля через этот коридор вышло 24 490 человек.

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 110 069 человек. Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Центр по примирению продолжает оказывать гуманитарную помощь мирным жителям Восточной Гуты. На пунктах пропуска гуманитарных коридоров и в лагерях внутренне перемещенных лиц людям выдано одна тысяча продуктовых наборов и приготовлено 2,6 тыс. порций горячей пищи.

Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики. 24 марта проведена благотворительная акция в населенном пункте Баннан провинции Алеппо, в ходе которой населению роздано более одной тонны свежего хлеба. Жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 68 сирийцам, в том числе 27 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 62 человека, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 498 человек.