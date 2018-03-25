Захарова назвала ответы Великобритании по «делу Скрипаля» «неграмотными отписками»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский посол в Великобритании Александр Яковленко получает от британской стороны лишь «неграмотные отписки» по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом она сообщила в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

«На сегодняшний момент посол Российской Федерации в Лондоне получает исключительно только отписки. Мало того, эти отписки абсолютно неграмотные», - сообщила Захарова.

При этом она отметила, что ее озадачивает то, как британская сторона работает.

Захарова пояснила, что англичане слишком торопятся с расследованием по «делу Скрипаля», однако в их действиях нет никакой внутренней организации и последовательности.

Ранее посол РФ в Великобритании Александр Яковленко, заявлял, что британские власти не предоставляют никакой информации о Сергее Скрипале и его дочери, несмотря на то, что те являются гражданами Российской Федерации.