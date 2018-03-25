Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Главный аналитик научного центра МО РФ назвал вероятное вещество, которым британские службы спасли Скрипалей

Александра Арсентьева
21:14 25.03.2018
Он добавил, что все, что известно на сегодняшний день – «это то, что люди потеряли сознание», никаких признаков поражения и симптомов открыто не было.
Главный аналитик научного центра МО РФ назвал вероятное вещество, которым британские службы спасли Скрипалей
  • Видео по теме
Фото: I-Images / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Британские службы, вероятно, для спасения шпиона MI6 Сергея Скрипаля и его дочери Юлии применили тривиальный антидот Атропин, который, по всей видимости, не дал нужного результата. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Министерства обороны России Игорь Рыбальченко.

«Все зависит от дозы и от способа применения. Это вещество может быть применено путем накожной аппликации, путем распыления в виде аэрозоля, скажем, из баллончика, путем внесения в пищу. В зависимости от вида аппликации и от дозы поражения могут быть той или иной тяжести», – сказал Рыбальченко.

Он добавил, что все, что известно на сегодняшний день – «это то, что люди потеряли сознание», никаких признаков поражения и симптомов не было открыто. Также он отметил, что предложение России поучаствовать в расследовании Британия просто проигнорировала.

«Единственное, что мы знаем из книги Мирзаянова (Вил Мирзаянов – автор книги о газе “Новичок”, раскрывший формулу данного вещества – прим. ред.), что все вещества этого класса очень трудно при поражении поддаются лечению и антидотной терапии. Атропин – тривиальный антидот, но, наверное, он не дал нужного эффекта», – заявил Рыбальченко.

Ранее Рыбальченко заявил, что формула отравляющего вещества, которое схоже по характеристикам с тем, которым, по заверениям Великобритании, был отравлен Скрипаль, была найдена в базе спектральной библиотеке химических соединений Национального бюро стандартов США. Оно было занесено в эту базу военным США еще в 1998 году.

Четвертого марта в британском Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва эти обвинения категорически отрицает. В среду, 21 марта, на брифинге директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Британии терактом. Дипломат также добавил, что Лондон без объяснения причин продолжает отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после происшествия в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Главный аналитик научного центра МО РФ назвал вероятное вещество, которым британские службы спасли Скрипалей
Дата25.03.2018, 21:14
Главный аналитик научного центра МО РФ назвал вероятное вещество, которым британские службы спасли Скрипалей
Само совершенство: как подлодки 971-го проекта стали настоящим кошмаром для НАТО
Дата25.03.2018, 09:35
Само совершенство: как подлодки 971-го проекта стали настоящим кошмаром для НАТО
Полузащитник сборной России Роман Зобнин получил травму колена
Дата25.03.2018, 16:04
Полузащитник сборной России Роман Зобнин получил травму колена
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Дата16.03.2018, 13:39
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Начато проектирование российско-китайского дальнемагистрального самолета
Дата25.03.2018, 10:53
Начато проектирование российско-китайского дальнемагистрального самолета
Без права на ошибку: как спецподразделения освобождают захваченные самолеты
Дата25.03.2018, 11:02
Без права на ошибку: как спецподразделения освобождают захваченные самолеты
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
20:45 В стране и мире
Видео
Путин поручил главе МЧС незамедлительно вылететь в Кемерово
20:12 В стране и мире
Песков назвал приоритетные направления в работе Путина на новом сроке
20:07 В стране и мире
Турция впервые испытала свои баллистические ракеты
19:35 В стране и мире
Видео
Трое пропавших при пожаре в ТЦ в Кемерово детей были найдены живыми
19:00 В стране и мире
Послы России и Великобритании в Мексике поспорили из-за «дела Скрипаля»
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва Видео
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота» Видео
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота»
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР Видео
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео Видео
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео
Следы древней цивилизации: огромную пирамиду в Антарктиде нашли на Google Earth Видео
Следы древней цивилизации: огромную пирамиду в Антарктиде нашли на Google Earth
Опубликовано видео учений ВМС США в Арктике с нанесением «удара по России» Видео
Опубликовано видео учений ВМС США в Арктике с нанесением «удара по России»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.