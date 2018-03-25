Главный аналитик научного центра МО РФ назвал вероятное вещество, которым британские службы спасли Скрипалей

Британские службы, вероятно, для спасения шпиона MI6 Сергея Скрипаля и его дочери Юлии применили тривиальный антидот Атропин, который, по всей видимости, не дал нужного результата. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Министерства обороны России Игорь Рыбальченко.

«Все зависит от дозы и от способа применения. Это вещество может быть применено путем накожной аппликации, путем распыления в виде аэрозоля, скажем, из баллончика, путем внесения в пищу. В зависимости от вида аппликации и от дозы поражения могут быть той или иной тяжести», – сказал Рыбальченко.

Он добавил, что все, что известно на сегодняшний день – «это то, что люди потеряли сознание», никаких признаков поражения и симптомов не было открыто. Также он отметил, что предложение России поучаствовать в расследовании Британия просто проигнорировала.

«Единственное, что мы знаем из книги Мирзаянова (Вил Мирзаянов – автор книги о газе “Новичок”, раскрывший формулу данного вещества – прим. ред.), что все вещества этого класса очень трудно при поражении поддаются лечению и антидотной терапии. Атропин – тривиальный антидот, но, наверное, он не дал нужного эффекта», – заявил Рыбальченко.

Ранее Рыбальченко заявил, что формула отравляющего вещества, которое схоже по характеристикам с тем, которым, по заверениям Великобритании, был отравлен Скрипаль, была найдена в базе спектральной библиотеке химических соединений Национального бюро стандартов США. Оно было занесено в эту базу военным США еще в 1998 году.

Четвертого марта в британском Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва эти обвинения категорически отрицает. В среду, 21 марта, на брифинге директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Британии терактом. Дипломат также добавил, что Лондон без объяснения причин продолжает отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после происшествия в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.