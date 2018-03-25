Путин поручил главе МЧС незамедлительно вылететь в Кемерово

Владимир Путин получил доклады, составленные главой МЧС Владимиром Пучковым, по ситуации с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщило агентство РИА Новости.

«Вся детальная информация о произошедшем была предоставлена президенту в докладах главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора области Амана Тулеева», – отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После получения документов Путин незамедлительно направил главу МЧС в Кемерово, для того чтобы тот принял срочные меры по мобилизации сил.

«Дополнительные силы МЧС, включая необходимую робототехнику, беспилотную авиацию и другое оборудование, будут мобилизованы из Красноярска и Москвы», – добавил Песков.

Более того, президент дал поручения по помощи родственникам жертв и медицинскому оснащению всем необходимым.

Напомним, в результате крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово пять человек погибли, 30 госпитализированы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.