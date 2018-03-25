Турция впервые испытала свои баллистические ракеты

Турция провела первые испытания баллистических ракет собственного производства.

Об этом сообщает турецкое информационное агентство «Анадолу».

Запуски произошли недалеко от города Синоп, на севере Турции.

Уточняется, что речь идет о Gökdoğan, ракеты малого и среднего радиуса действия, а также Bozdoğan, ракеты, которая, как сообщается, «способна поражать цели на больших расстояниях».

Специалисты отметили, что запуски прошли успешно, и оценили возможности двигателя испытанных образцов.

Их разработкой занимаются специалисты Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности.