Турция впервые испытала свои баллистические ракеты
Ближе к концу 2018 года также пройдут испытания ракет с наземной установки.
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Турция провела первые испытания баллистических ракет собственного производства.
Об этом сообщает турецкое информационное агентство «Анадолу».
Запуски произошли недалеко от города Синоп, на севере Турции.
Уточняется, что речь идет о Gökdoğan, ракеты малого и среднего радиуса действия, а также Bozdoğan, ракеты, которая, как сообщается, «способна поражать цели на больших расстояниях».
Специалисты отметили, что запуски прошли успешно, и оценили возможности двигателя испытанных образцов.
Их разработкой занимаются специалисты Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности.