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Песков назвал приоритетные направления в работе Путина на новом сроке

Александра Арсентьева
20:12 25.03.2018
Пресс-секретарь президента России отметил, что Путина внутренняя политика волнует больше, чем внешняя.
Песков назвал приоритетные направления в работе Путина на новом сроке
Фото: Пресс-служба Президента РФ

После победы на президентских выборах Владимир Путин будет заниматься реализацией положений послания главы государства Федеральному собранию и формированием новой команды. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Итоги недели» на НТВ.

«Во-первых, будет формализована "дорожная карта" по реализации положений послания. Второе – это будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента», – сказал Песков.

Он добавил, что Путина внутренняя политика волнует больше, чем внешняя.

В России восемнадцатого марта прошли выборы президента. В них победил Путин с 76,69% голосов. На втором месте оказался Павел Грудинин с 11,77% голосов. 

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