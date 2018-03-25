Песков назвал приоритетные направления в работе Путина на новом сроке
Пресс-секретарь президента России отметил, что Путина внутренняя политика волнует больше, чем внешняя.
Фото: Пресс-служба Президента РФ
После победы на президентских выборах Владимир Путин будет заниматься реализацией положений послания главы государства Федеральному собранию и формированием новой команды. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Итоги недели» на НТВ.
«Во-первых, будет формализована "дорожная карта" по реализации положений послания. Второе – это будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента», – сказал Песков.
Он добавил, что Путина внутренняя политика волнует больше, чем внешняя.
В России восемнадцатого марта прошли выборы президента. В них победил Путин с 76,69% голосов. На втором месте оказался Павел Грудинин с 11,77% голосов.