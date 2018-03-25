Песков назвал приоритетные направления в работе Путина на новом сроке

После победы на президентских выборах Владимир Путин будет заниматься реализацией положений послания главы государства Федеральному собранию и формированием новой команды. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Итоги недели» на НТВ.

«Во-первых, будет формализована "дорожная карта" по реализации положений послания. Второе – это будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента», – сказал Песков.

Он добавил, что Путина внутренняя политика волнует больше, чем внешняя.

В России восемнадцатого марта прошли выборы президента. В них победил Путин с 76,69% голосов. На втором месте оказался Павел Грудинин с 11,77% голосов.