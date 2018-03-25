Трое пропавших при пожаре в ТЦ в Кемерово детей были найдены живыми

Спасателям удалось обнаружить троих детей, находившихся в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово во время пожара. Ранее они числились пропавшими без вести.

Об этом пресс-служба регионального ГУ МВД рассказала информационному агентству ТАСС.

«В полицию поступило 11 сигналов о пропаже 16 человек. Из этих 16 на данный момент установлено местонахождение троих детей, они живы», – говорится в сообщении.

Напомним, в результате крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово пять человек погибли, 30 госпитализированы.

По факту пожара, приведшего к человеческим жертвам, было возбуждено уголовное дело.