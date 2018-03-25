Формулу вещества, которым отравили Скрипаля, нашли в базе Национального бюро стандартов США
Формула отравляющего вещества, схожего по характеристикам с тем, которым в Великобритании был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, найдена в базе спектральной библиотеки химических соединений Национального бюро стандартов США. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил руководитель химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игорь Рыбальченко.
По словам Рыбальченко, упомянутое вещество было занесено в эту базу еще в 1998 году.
«Библиотека содержит спектральные данные о порядка 300 000 соединений и постоянно пополняется, мы обнаружили там вещество, которое нас заинтересовало, поскольку это было фосфорорганическое вещество», - уточнил сотрудник лаборатории военного ведомства.
«Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок". Он всплыл», - констатировал Рыбальченко.