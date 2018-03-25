В Раде рассказали, почему не высылают российских дипломатов

Дипотношения между Россией и Украиной уже сведены к минимуму, поэтому нет необходимости в высылке дипломатов. Об этом написала первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Она добавила, что российского посла в Киеве нет, как и украинского в Москве.

«В посольствах остаются несколько рядовых дипломатов и консулы», – заявила Геращенко.

По ее словам, если консулов выслать, у украинских заключенных, которые отбывают наказание в России, не будет возможности «почувствовать минимальную поддержку». Геращенко назвала, в частности, имена Николая Карпюка, Романа Сущенко и Станислава Клыха, назвав их «политзаключенными».

Клых и Карпюк – члены националистической организации «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона»*. Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил их к 20 и 22,5 года колонии строгого режима соответственно.

Сущенко обвиняется в шпионаже, по информации ФСБ, он работал на украинскую разведку и собирал данные о деятельности Росгвардии и Вооруженных Сил России.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США после случая, который произошел в Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Также сообщалось, что до 20 стран Европы из-за инцидента в Солсбери могут выслать связанных с разведкой российских дипломатов. В акции будут участвовать Германия, Франция, Нидерланды, Ирландия, Эстония, Латвия, Чехия, Дания и другие государства. Кампания по выдворению российских дипломатов начнется 26 марта с отзыва посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера на четыре недели.

«Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона»* – экстремистская организация, которая запрещена на территории РФ