Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Раде рассказали, почему не высылают российских дипломатов

Александра Арсентьева
18:27 25.03.2018
Ранее сообщалось, что до 20 стран Европы из-за инцидента в Солсбери могут выслать связанных с разведкой российских дипломатов.
В Раде рассказали, почему не высылают российских дипломатов
  • Видео по теме
Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook

Дипотношения между Россией и Украиной уже сведены к минимуму, поэтому нет необходимости в высылке дипломатов. Об этом написала первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Она добавила, что российского посла в Киеве нет, как и украинского в Москве.

«В посольствах остаются несколько рядовых дипломатов и консулы», – заявила Геращенко.

По ее словам, если консулов выслать, у украинских заключенных, которые отбывают наказание в России, не будет возможности «почувствовать минимальную поддержку». Геращенко назвала, в частности, имена Николая Карпюка, Романа Сущенко и Станислава Клыха, назвав их «политзаключенными».

Клых и Карпюк – члены националистической организации «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона»*. Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил их к 20 и 22,5 года колонии строгого режима соответственно.

Сущенко обвиняется в шпионаже, по информации ФСБ, он работал на украинскую разведку и собирал данные о деятельности Росгвардии и Вооруженных Сил России.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США после случая, который произошел в Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Также сообщалось, что до 20 стран Европы из-за инцидента в Солсбери могут выслать связанных с разведкой российских дипломатов. В акции будут участвовать Германия, Франция, Нидерланды, Ирландия, Эстония, Латвия, Чехия, Дания и другие государства. Кампания по выдворению российских дипломатов начнется 26 марта с отзыва посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера на четыре недели.

«Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона»* – экстремистская организация, которая запрещена на территории РФ

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Формулу вещества, которым отравили Скрипаля, нашли в базе Национального бюро стандартов США
Дата25.03.2018, 18:40
Формулу вещества, которым отравили Скрипаля, нашли в базе Национального бюро стандартов США
Само совершенство: как подлодки 971-го проекта стали настоящим кошмаром для НАТО
Дата25.03.2018, 09:35
Само совершенство: как подлодки 971-го проекта стали настоящим кошмаром для НАТО
Полузащитник сборной России Роман Зобнин получил травму колена
Дата25.03.2018, 16:04
Полузащитник сборной России Роман Зобнин получил травму колена
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Дата16.03.2018, 13:39
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Начато проектирование российско-китайского дальнемагистрального самолета
Дата25.03.2018, 10:53
Начато проектирование российско-китайского дальнемагистрального самолета
Без права на ошибку: как спецподразделения освобождают захваченные самолеты
Дата25.03.2018, 11:02
Без права на ошибку: как спецподразделения освобождают захваченные самолеты
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
17:50 В стране и мире
Видео
СМИ сообщили о 17 пропавших без вести в результате пожара в ТЦ в Кемерово
17:30 В стране и мире
«Отличный стартап»: посольство РФ отреагировало на статью о «присоединении» Великобритании к России
14:20 В стране и мире
Для армии США выпустили пособие в форме комикса о поражении в конфликте с Россией
13:08 В стране и мире
Видео
Граничит с бандитизмом – Песков об обвинениях Британии по «делу Скрипаля»
12:08 ОПК
В России разрабатывают проект наследника «морского змея» и «убийцы субмарин»
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва Видео
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота» Видео
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота»
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР Видео
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео Видео
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео
Следы древней цивилизации: огромную пирамиду в Антарктиде нашли на Google Earth Видео
Следы древней цивилизации: огромную пирамиду в Антарктиде нашли на Google Earth
Опубликовано видео учений ВМС США в Арктике с нанесением «удара по России» Видео
Опубликовано видео учений ВМС США в Арктике с нанесением «удара по России»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.