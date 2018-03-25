При пожаре в ТЦ в Кемерово погибло около 200 животных

Во время крупного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибло около 200 животных 25 видов, находившихся в располагавшемся в здании контактном зоопарке. Об этом сообщил ТАСС директор зоопарка Евгений Видеман.

«Думаю, что они задохнулись и погибли, потому что я выходил последним, людей на территории зоопарка не оставалось», – цитирует его агентство.

Видеман добавил, что спасти животных было, к сожалению, невозможно.

«Было сильное задымление, люди выходили в панике по боковой лестнице. Вытаскивать животных просто физически не было никакой возможности», – констатировал он.

Напомним, по последним данным СК РФ, жертвами пожара стали пять человек, еще 32 пострадали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.