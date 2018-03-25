Мэр Кемерово прокомментировал пожар в ТЦ «Зимняя вишня»

Мэр города Кемерово Илья Середюк прокомментировал возгорание в торговом центре «Зимняя вишня». Он сообщил, что огонь все еще не удалось ликвидировать.

«Главврачи больниц находятся на месте. Врачебная помощь осуществляется в полном объеме», – рассказал он в эфире радио «Звезда».

Предполагаемой причиной возгорания СМИ назвали неисправность электропроводки. Однако эта информация не является официальной.

«Версии будут понятны после того, как отработает Следственный комитет. Произойдет выемка соответствующих документов, видеоматериалов и так далее. Сейчас точно сказать о причине пожара нельзя», – заявил мэр Кемерово «Звезде».

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово погибли пять человек: три женщины, один мужчина и один ребенок. Еще 30 человек были госпитализированы.

Для родственников и друзей пострадавших в ТЦ «Зимняя вишня» работает горячая линия.