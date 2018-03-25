Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово возросло до пяти

Пять человек погибли, 30 госпитализированы в результате крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщили в СК России.

Ранее сообщалось о гибели четверых детей при пожаре в ТЦ. Позже в Следственном комитете подтвердили гибель троих детей и одной женщины.

«По уточненной на данный момент информации, пять человек погибли, из них три женщины, один ребенок и один мужчина. За медпомощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы», – сказано в сообщении.

Следователи завели уголовное дело по ст. ст. 109, 219 и 238 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Кроме того, сообщалось, что уголовное дело по пожару в торговом центре передано в центральный аппарат СК РФ. В Кемерово из Москвы была направлена следственная группа.

В настоящее время приведены в готовность к вылету из Красноярска в Кемерово транспортный самолет Ил-76 и вертолет Ми-8 для оказания помощи в ликвидации последствий крупного пожара в торговом центре.