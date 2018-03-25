СМИ сообщили о 17 пропавших без вести в результате пожара в ТЦ в Кемерово

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пропали без вести 17 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«К психологам, которые работают на месте пожара, обратились кемеровчане, которые не могут связаться со своими родными и близкими», – сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что, возможно, кого-то из тех, с кем не удается связаться, эвакуировали или увезли в больницу.

Тем временем в СК РФ сообщили, что число жертв трагедии возросло до пяти человек – погибли три женщины, мужчина и один ребенок. Пострадали 32 человека, из них 30 были госпитализированы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, оно передано в центральный аппарат СК РФ.