«Отличный стартап»: посольство РФ отреагировало на статью о «присоединении» Великобритании к России
Посольство РФ в Великобритании прокомментировало рекомендацию английских журналистов, посоветовавших Великобритании вступить в состав России.
В своем материале газета The Sunday Times предложила Англии подумать о том, чтобы стать частью России, раз уж они не могут «победить» ее.
В статье отмечается, что вступление в состав РФ имеет ряд неоспоримых преимуществ.
Так, например, англичане признаются, что подобное сотрудничество значительно улучшит состав и качество армии.
К тому же, британцам больше не придется игнорировать такое важное для них мероприятие, как чемпионат мира по футболу, который состоится этим летом в России.
«Отличный стартап», – прокомментировало статью посольство РФ в Великобритании.
Напомним, из-за «дела Скрипаля» власти Британии выслали 23 российских дипломата и призвали бойкотировать чемпионат мира по футболу, страной-организатором которого в 2018 году выступает Россия.