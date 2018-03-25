Все в дыму, люди с черными лицами – очевидец рассказала, что происходило внутри горящего ТЦ

Очевидец пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Олеся Тихонова рассказала сайту телеканала «Звезда», что происходило в горящем здании.

Во время пожара девушка находилась в кинотеатре.

«Смотрели кино, в четыре часа зашла женщина, сказала: "Уважаемые гости, у нас начался пожар". Мы сначала не поняли, потом забежал мужчина, начал кричать о том, что нужно эвакуироваться, начался пожар», – рассказала очевидец.

Когда девушка вышла из кинозала, то увидела, что все вокруг заволокло черным дымом.

«В зале, где находились аттракционы, уже ничего не было видно, то есть в четыре часа эвакуировали только наш зал кинотеатра. Когда мы выходили, то видели только людей с черными лицами. Пострадавших я не видела», – отметила Тихонова.

Она также отметила, что во время возгорания сигнализация не сработала.

«Никаких сигналов о том, что начался пожар, не было, то есть сигнализация не сработала», – сказала очевидец.

«Мы двинулись на лестницу, спускались до первого этажа, и, в принципе, все, потом вышли без курток на улицу, дым распространялся до первого этажа», – добавила Тихонова.

Напомним, сегодня, 25 марта, в Кемерово произошел пожар в торговом центре. Площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, огнем охвачены все этажи здания.

По последним данным, жертвами пожара стали три ребенка и одна женщина. Еще 26 человек пострадали, части из них потребовалась госпитализация. Причина случившегося пока не известна. Местные СМИ, ссылаясь на источники, пишут, что возгорание могло произойти из-за замыкания в электропроводке.