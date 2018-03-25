МЧС опубликовало снятое квадрокоптером видео пожара в торговом центре в Кемерово

МЧС опубликовало кадры крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, снятые при помощи квадрокоптера. Пожар, начавшийся днем 25 марта, унес жизни четырех человек – троих детей и одной женщины.

Еще 26 человек, по данным СК РФ, пострадали, часть из них получила медицинскую помощь на месте, остальные были госпитализированы.

Официальная причина возгорания пока не установлена. Как сообщил журналистам начальник кемеровского отряда федеральной противопожарной службы Сергей Яковлев, пожар в «Зимней вишне» распространялся по горючему утеплителю, что, в свою очередь, сильно осложнило его тушение.

Глава МЧС РФ Владимир Пучков тем временем принял решение о введении в Кемеровской области режима ЧС.

«Федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам. Обращаю внимание на четкое взаимодействие всех служб. Есть риски взрывов и другие опасности», – заявил он.

По факту пожара, приведшего к человеческим жертвам, было возбуждено уголовное дело.