Опубликован рейтинг самых надежных подержанных автомобилей на российском рынке

Экспертами, которые постоянно мониторят рынок автомобилей, были названы популярные у россиян модели, представленные на вторичном авторынке в 2017 году. Эти машины стали популярными прежде всего благодаря своей надежности, сообщает портал Car.ru.

На первом месте рейтинга расположился Ford Focus первой модификации. За 2017 год эта модель покрыла 1,26% общего авторынка подержанных машин России.

Вторая строчка досталась модели Opel Astra H. Долевое участие в обозначенном сегменте авторынка РФ по этой модели составило 1,21%.

Замыкает тройку лидеров Skoda Octavia второго поколения, она составила 0,91% общего авторынка подержанных автомобилей страны. Популярность этой модели остается неизменной уже много лет.

Если же перечислять надежные автомобильные бренды в плане сохранения стоимости, то здесь места распределились следующим образом: Toyota, Land Rover и Lexus. Названным брендам иногда удается не только максимально сберечь первоначальную стоимость, но даже обогнать ее.