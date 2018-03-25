МЧС опубликовало видео тушения пожара в торговом центре в Кемерово

МЧС России опубликовало видео тушения крупного пожара, возникшего в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Площадь возгорания на торгово-развлекательном объекте составила около 1,5 тысячи квадратных метров, огнем охвачены все этажи здания.

По последним уточненным данным, жертвами трагедии стали три ребенка и одна женщина. Еще 26 человек пострадали, части из них потребовалась госпитализация.

СК РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился передать дело в центральный аппарат ведомства.

Причина случившегося пока не известна. Местные СМИ со ссылкой на источники пишут, что возгорание могло произойти из-за замыкания в электропроводке.