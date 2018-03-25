СМИ назвали вероятную причину пожара в ТЦ в Кемерово

Крупное возгорание в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошло в связи с неисправностью электропроводки, сообщает информационный портал Кузбасса vse42.ru со ссылкой на свои источники. Официально эти данные не подтверждены.

В последнее время в торговом центре не раз выключался свет без каких-либо видимых причин, отмечает портал. Однако сотрудники «Зимней вишни» не спешили устранить эту неисправность.

Очаг возгорания, по предварительным данным, возник в одном из залов кинотеатра на четвертом этаже.

Очевидцы сообщают, что ни сигнализация, ни автоматическая установка пожаротушения не сработали.

В настоящий момент продолжается операция по спасению людей и ликвидации огня.

Следственный комитет подтвердил, что при пожаре в ТЦ погибли три ребенка и одна женщина. Еще 26 человек были госпитализированы.