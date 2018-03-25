СК уточнил данные о пострадавших при пожаре в Кемерово

В Следственном комитете уточнили количество жертв во время возгорания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово.

«Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились либо были госпитализированы в медицинские учреждения города», – сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Также отмечается, что операция по спасению людей не закончена и ликвидация пожара продолжается.

Из горящего здания эвакуированы 100 человек, еще 20 человек спасены.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, которое было передано в центральный аппарат СК.