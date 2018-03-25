Из-за непогоды в Москве объявлен «желтый» уровень опасности

В связи с усилением ветра в Москве и Подмосковье на понедельник, 26 марта, объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

«В понедельник ожидается усиление ветра до 5–10 метров в секунду, при порывах – до 15 метров в секунду. Предстоящей ночью температура воздуха не опустится ниже –1... –3 °С, днем – около +2... +4 °С», – сказано на сайте Гидрометцентра.

Ожидается, что сильный ветер будет в столице и во вторник.

По прогнозам, средняя температура в начале недели будет приближена к климатической норме – около 0 °С, со среды опять начнется похолодание.

Так, по данным Гидрометцентра, в ночь на среду столбик термометра опустится до –8... –10 °С, днем – 0... –2 °С. Ночью в четверг похолодает до –9... –14 °С, температура днем не поднимется выше нуля.

В ближайшие дни существенных осадков в Москве и области не ожидается.