Уголовное дело по пожару с жертвами в Кемерово передано в центральный аппарат СК РФ

Уголовное дело, возбужденное по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, решением главы СК РФ Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что дело было заведено сразу по нескольким статьям УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В Кемерово была направлена следственная группа центрального аппарата, добавили в СК.

По последней информации, жертвами пожара стали четыре человека – три ребенка и одна женщина, еще 26 человек пострадали.

В настоящее время сотрудники МЧС продолжают тушение возгорания. Общая площадь пожара составила 1 500 квадратных метров.