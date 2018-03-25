Совершен первый в мире прямой перелет из Австралии в Великобританию
Рейс QF9 «Перт – Лондон» стал первым беспосадочным перелетом из Австралии в Европу.
Фото: Qantas / twitter
Самолет австралийской авиакомпании Quantas выполнил первый в мире полет из Австралии в Великобританию без пересадок, сообщает британский телеканал BBC.
Авиалайнер Boeing 787-9 следовал маршруту Перт – Лондон. Из австралийского аэропорта он вылетел в субботу вечером и уже в воскресенье утром прибыл в британский Хитроу.
Расстояние между двумя странами составляет 14,5 тысяч километров. Такой полет занял по времени 17 часов.
Всего на борту находилось 216 человек: 200 пассажиров и 16 членов экипажа.
В авиакомпании Quantas назвали полет удачным и добавили, что подобные рейсы в ближайшем будущем станут регулярными.