Совершен первый в мире прямой перелет из Австралии в Великобританию

Самолет австралийской авиакомпании Quantas выполнил первый в мире полет из Австралии в Великобританию без пересадок, сообщает британский телеканал BBC.

Авиалайнер Boeing 787-9 следовал маршруту Перт – Лондон. Из австралийского аэропорта он вылетел в субботу вечером и уже в воскресенье утром прибыл в британский Хитроу.

Расстояние между двумя странами составляет 14,5 тысяч километров. Такой полет занял по времени 17 часов.

Всего на борту находилось 216 человек: 200 пассажиров и 16 членов экипажа.

В авиакомпании Quantas назвали полет удачным и добавили, что подобные рейсы в ближайшем будущем станут регулярными.