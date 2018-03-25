Группа украинских военных подорвалась на минном поле в районе Донецка

Украинские разведчики зашли на минное поле, чтобы проникнуть на позиции ДНР, это произошло в северных пригородах Донецка, погибли два силовика, трое пострадали. Заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Как он заявил, попытка проникновения на позиции ополченцев произошла в ночь на воскресенье 25 марта. В группе разведчиков находилось почти 15 военных, они вышли на минное поле, где подорвались на минах.

«В результате подрыва на минах боевики предположительно потеряли двоих убитыми и троих ранеными и начали отходить. Отход боевиков прикрывался огнем из танка и минометов, одновременно велся обстрел наших позиций», – отметил он.

Басурин добавил, что бойцы ВСУ о минных заграждениях в этом районе знали, «поэтому можно предположить, что украинские разведчики могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения».

Вооруженный конфликт на востоке Украины длится с весны 2014 года: регионы страны не приняли результаты госпереворота, который произошел в Киеве и объявили о независимости. Киев начал вести боевые действия против ополченцев самопровозглашенных республик в Луганской и Донецкой областях.