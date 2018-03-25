Очевидцы: при пожаре в ТЦ в Кемерово не сработала сигнализация

После возгорания в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово не сработали сигнализация и пожаротушение, утверждают в социальных сетях очевидцы случившегося.

«Когда стали выходить, увидели, 4-й этаж уже весь был черный, горел, задымление не давало вдохнуть, людей там уже не было! Никто не контролировал, все ли вышли из кинозала! Не было ответственных лиц», - написала одна из них.

Пожар в кемеровском торговом центре случился во второй половине дня 25 марта. По последним данным, озвученным в СК РФ, погибли четыре человек.

В СК РФ по Кемеровской области «Звезде» сообщили, что жертвами трагедии стали три ребенка и одна женщина (ранее сообщалось что все четверо погибших - дети). Число пострадавших пока устанавливается.

Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Для родственников и друзей пострадавших в ТЦ «Зимняя вишня» начала работать горячая линия.