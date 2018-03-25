В Кемерово заработала горячая линия для родственников пострадавших в ТЦ «Зимняя вишня»
На месте происшествия от МЧС работает более 16 единиц техники.
Фото: Владимир Гордеев / Вконтакте
Видео: Alexander Novoselov, Александр Коровин, Денис Дохненко / YouTube
В Кемерово начала работать горячая линия для родственников и друзей пострадавших в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Кемеровской области.
Телефон горячей линии – 8(38-42)58-23-33.
На месте пожара работают специалисты. Из горящего здания эвакуированы 100 человек, еще 20 человек спасены. Со спасенными людьми и их родственниками беседуют психологи.
Площадь пожара, по последним данным, достигла 1 500 квадратных метров. Жертвами трагедии стали четыре ребенка, еще несколько человек пострадали.
По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.