В Кемерово заработала горячая линия для родственников пострадавших в ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемерово начала работать горячая линия для родственников и друзей пострадавших в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Кемеровской области.

Телефон горячей линии – 8(38-42)58-23-33.

На месте пожара работают специалисты. Из горящего здания эвакуированы 100 человек, еще 20 человек спасены. Со спасенными людьми и их родственниками беседуют психологи.

Площадь пожара, по последним данным, достигла 1 500 квадратных метров. Жертвами трагедии стали четыре ребенка, еще несколько человек пострадали.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.