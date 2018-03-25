Горящий в Кемерово торговый центр может обрушиться

Полицейские эвакуируют людей из бани рядом с полыхающим ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово в связи с тем, что «здание может обрушиться». Об этом сообщили корреспонденту VSE42.ru полицейские.

В настоящее время работы по ликвидации огня продолжаются, заявили в Следственном комитете. Как рассказали сайту телеканала «Звезда» в МЧС РФ, площадь пожара возросла до 1,5 тысячи квадратных метров. Локализовать возгорание пока не удается.

По официальной информации, погибли четыре ребенка, количество пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что из горящего здания были эвакуированы 100 человек, спасены 20 человек. На месте от МЧС работает более 16 единиц техники.

В СК рассказали, что следователи приступили к допросу очевидцев и установлению собственников и арендаторов помещений горящего ТЦ.