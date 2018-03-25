Площадь пожара в ТЦ в Кемерово возросла до 1500 квадратных метров
Жертвами трагедии стали четыре ребенка. Возбуждено уголовное дело.
Фото: П.К (мои друзья )/ ВКонтакте
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Площадь пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово увеличилась до 1 500 квадратных метров. Об этом «Звезде» сообщили в МЧС России.
По последним данным, которые озвучили в СК РФ, жертвами трагедии стали четыре ребенка. В ведомстве также сообщили о наличии пострадавших, их число пока уточняется.
СМИ и очевидцы в соцсетях пишут о шестерых погибших и 15 пострадавших, официально эти сведения не подтверждены.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.