СК РФ возбудил дело в связи с пожаром в ТЦ в Кемерово, повлекшем жертвы

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово, повлекшем человеческие жертвы. Об этом говорится на сайте ведомства.

«При проведении спасательных работ были обнаружены тела четырех детей, находившихся в детской комнате. Кроме того, имеются пострадавшие, их точное число устанавливается», – уточняется в сообщении.

В настоящее время работы по ликвидации огня продолжаются, добавили в СК. По информации источника РИА Новости в экстренных службах города, площадь пожара возросла до 500 квадратных метров, локализовать возгорание пока не удалось.

В СК добавили, что следователи уже приступили к допросу свидетелей и очевидцев и установлению собственников и арендаторов помещений загоревшегося торгового центра.