Для армии США выпустили пособие в форме комикса о поражении в конфликте с Россией

Американским военным в форме комиксов рассказывают о поражении в случае военного конфликта с Россией. Пособие в форме комикса, в котором наглядно показывается, как НАТО проигрывает в конфликте с Россией, опубликовал Киберинститут Военной академии США (ACI). Об этом сообщает журнал IEEE Spectrum.

Сюжет комикса повествует о том, как в 2027 году Молдавия и Румыния решают объединиться и тем самым пересекают «красную линию» России. В это время НАТО и Москва проводят учения по разные стороны границы России. В какой-то момент отдельные войска отклоняются от заранее намеченного плана, и роботы вступают в бой. Разворачивается полномасштабный военный конфликт, который происходит стремительно, так как Россия обладает возможностями ведения высокотехнологичной войны.

Москва начинает кибератаку, которая поражает вражеские БПЛА, а позже атакует танки НАТО. Далее по сценарию комикса российские войска захватывают американское консульство в одном из побежденных городов.

«Наша миссия состоит в том, чтобы предотвратить стратегический сюрприз для армии», – рассказала сотрудница ACI подполковник Натали Ванетта.

Целью данного комикса названа мотивация для американских военных задуматься о войнах будущего и о том, как именно должна проводиться подготовка к таким конфликтам. Ванетта добавила, что комиксы помогают военнослужащим «понять во многом непостижимые вещи».