Пучдемона арестовали на пути из Финляндии в Бельгию

Экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона арестовали в Германии на пути из Финляндии в Бельгию, сообщает El Pais.

Как рассказал адвокат беглого политика, немецкие правоохранители обращались с ним предельно корректно. В настоящее время Пучдемона доставили в полицейский участок.

Напомним, 27 октября прошлого года парламент Каталонии принял резолюцию о независимости автономии. Сразу после этого Мадрид применил 155-ю статью конституции и ввел в регионе прямое управление.

Пучдемона сняли с должности, а парламент Каталонии распустили. После этого лидер бывшей автономии Карлес Пучдемон с пятью советниками уехал в Бельгию. В ответ на это Испания выдала ордер на его арест.