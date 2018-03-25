Люди прыгают из окон горящего ТЦ в Кемерово

Очевидцы публикуют страшные кадры, снятые около горящего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово. Люди, пытаясь спастись из огня, выпрыгивают из окон здания, расположенных в десятках метров от земли.

Внизу их на растянутые одеяла ловят местные жители, подоспевшие к месту трагедии.

Ранее очевидцы рассказали «Звезде» о полусотне человек, заблокированных в горящем кемеровском ТЦ.

По некоторым данным, пожар произошел в результате замыкания детской карусели.

СМИ сообщают о гибели четырех детей, тогда как очевидцы говорят о восьми погибших детях и десяти взрослых.

Площадь пожара в торговом центре в Кемерово составляет уже 500 квадратных метров, сообщает РИА Новости.