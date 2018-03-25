Спасатели эвакуировали 100 человек из горящего торгового центра в Кемерово
В МЧС добавили, что на месте происшествия также работают психологи. Точных данных о пострадавших пока нет.
Фото: Данил Махмудов/ ВКонтакте
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Спасатели эвакуировали несколько десятков человек из горящего в Кемерово крупного торгового центра. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по Кемеровской области.
«Эвакуировано 100 человек, спасено 20 человек. На месте от МЧС работают более 16 единиц техники», - уточнили в ведомстве.
В МЧС добавили, что на месте происшествия также работают психологи.
Точной информации о пострадавших в результате пожара и причине возгорания нет. Источник «Интерфакса» ранее сообщил о гибели четырех детей, собеседник «Звезды», находящийся на месте происшествий, заявил о гибели восьми детей и десяти взрослых.