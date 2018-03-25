Спасатели эвакуировали 100 человек из горящего торгового центра в Кемерово

Спасатели эвакуировали несколько десятков человек из горящего в Кемерово крупного торгового центра. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по Кемеровской области.

«Эвакуировано 100 человек, спасено 20 человек. На месте от МЧС работают более 16 единиц техники», - уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что на месте происшествия также работают психологи.

Точной информации о пострадавших в результате пожара и причине возгорания нет. Источник «Интерфакса» ранее сообщил о гибели четырех детей, собеседник «Звезды», находящийся на месте происшествий, заявил о гибели восьми детей и десяти взрослых.