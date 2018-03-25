В Госдуме прокомментировали сообщение ВМС Украины о «принесении в жертву» флота

Полное отсутствие боеготовности и крепкой воинской дисциплины. Так охарактеризовал украинский флот к 2014 году заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, комментируя заявление ВМС Украины о «принесении в жертву» флота во время воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

«Его (украинского флота – прим. ред.) практически и не было: полное отсутствие боеготовности, крепкой воинской дисциплины. Что в 2014 году, что сейчас он небоеспособен. А если говорить про те Военно-морские силы Украины, которые в добровольном порядке вошли в состав Черноморского флота России, то они достаточно полно влились и служат на страже рубежей российского государства», – рассказал RT Швыткин.

Он отметил, что такие заявления делаются с целью оправдать действия украинских политиков, получивших свои должности после переворота в Киеве.

Ранее помощник командующего ВМС Украины Марина Каналюк заявила, что украинский флот «принес себя в жертву» во время присоединения Крыма к России в 2014 году.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году, после проведения референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за присоединение к России. Большая часть кораблей украинского флота поддержала решение крымчан и подняла флаг ВМФ России, что касается личного состава, порядка 11,9 тысячи представителей Военно-морских сил Украины перешли на сторону России.