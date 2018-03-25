Очевидцы рассказали о полусотне заблокированных в горящем кемеровском ТЦ человек

Сайту «Звезды» удалось связаться с жительницей Кемерово, у которой в горящем торговом центре «Зимняя вишня» работает мать. Женщина успела выйти из здания и по телефону рассказала дочери о произошедшем.

«Как мне рассказала мама, погибли восемь детей и десять взрослых. И еще около 50 человек заблокированы в здании. Она рассказала, что оттуда выносят людей, реанимация стоит, скорая помощь, пожарные. Она видела, как из окна третьего этажа прыгал мальчик восьми лет. Ну что, прыгают люди из окон. Все полыхает. Говорят, что детскую карусель замкнуло», – сказала Олеся Петрова.

Ранее в СМИ появилась информация, что при пожаре в ТЦ погибли четыре ребенка.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в одном из кинозалов. В настоящее время огнем охвачены три этажа четырехэтажного здания.