Спасатели эвакуируют людей из горящего ТЦ в Кемерово

Спасатели МЧС России выехали на задымление в торговом центре в Кемерово. Проводится эвакуация людей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«25.03.2018 года поступило сообщение о задымлении на четвертом этаже в торговом центре на улице Ленина в городе Кемерово. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения, оперативная группа ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Кемеровской области"», – говорится в сообщении.

Как пишут очевидцы в соцсетях, в результате инцидента погибли восемь детей и десять взрослых. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что четыре ребенка погибли при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в одном из кинозалов. В настоящее время огнем охвачены три этажа четырехэтажного здания.. Обстоятельства инцидента выясняются.