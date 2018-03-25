СМИ сообщили о гибели четырех детей при пожаре в торговом центре в Кемерово
Очаг возгорания мог находиться в одном из залов кинотеатра.
Фото: Оля Мод / Вконтакте
Видео: Alexander Novoselov, Александр Коровин, Денис Дохненко / YouTube
Четыре ребенка погибли при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово.
«Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра», – цитирует «Интерфакс» источника в экстренных службах города.
По предварительным данным, очаг возгорания находился в одном из кинозалов. В настоящее время огнем охвачены три этажа четырехэтажного здания.
По словам очевидцев, люди выпрыгивали из окон, пытаясь спастись от огня.