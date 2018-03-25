В Кемерово горит крупный торговый центр: видео
Очевидцы сообщают, что внутри здания могут быть заблокированы люди.
Фото: Инцидент Кемерово / Вконтакте
Видео: Alexander Novoselov, Александр Коровин, Денис Дохненко / YouTube
В Кемерово в эти минуты горит крупный торговый центр «Зимняя вишня», в котором находятся магазины, кинотеатр и контактный зоопарк.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, пожар произошел как раз в той части здания, где расположен развлекательный комплекс. По некоторым данным, в кинотеатре могут быть заблокированы дети.
Также есть информация, что люди выпрыгивали с четвертого этажа здания, чтобы спастись от огня.
Официального подтверждения информации о пострадавших и жертвах пока нет.