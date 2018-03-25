В Кемерово горит крупный торговый центр: видео

В Кемерово в эти минуты горит крупный торговый центр «Зимняя вишня», в котором находятся магазины, кинотеатр и контактный зоопарк.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, пожар произошел как раз в той части здания, где расположен развлекательный комплекс. По некоторым данным, в кинотеатре могут быть заблокированы дети.

Также есть информация, что люди выпрыгивали с четвертого этажа здания, чтобы спастись от огня.

Официального подтверждения информации о пострадавших и жертвах пока нет.