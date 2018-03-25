Граничит с бандитизмом – Песков об обвинениях Британии по «делу Скрипаля»

Москва считает обвинения Великобритании по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля граничащими с бандитизмом делами. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, необходимо справиться с этой провокацией со стороны Британии.

«Это – невиданное хамство. Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать. Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела», – сказал Песков в эфире НТВ.

В 2004 году Сергея Скрипаля задержали по подозрению в шпионаже на британскую разведку. В 2010 году его помиловали и выдали Великобратании в рамках обмена шпионами.

В начале марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери. После этого Лондон заявил, что Скрипаля отравили веществом типа «Новичок», которое разработали в РФ. Москва называет все обвинения голословными.