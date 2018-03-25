СМИ: Россия хочет построить автомобильный мост в КНДР

Россия намерена построить автомобильный мост в КНДР. Он соединит две страны экономически и позволит направлять грузы напрямую, а не через Китай. Статья с таким содержанием вышла в американской газете The Washington Post.

Автор статьи Адам Тэйлор пишет, что сейчас между Россией и КНДР есть «Мост дружбы» через реку Туманную, который был построен в 1959 году. По нему ведется железнодорожное сообщение. По данным автора, на этой неделе представители российской стороны успешно провели переговоры с северокорейскими партнерами о строительстве нового моста, который соединит Дальний Восток с Северной Кореей .

«Между Северной Кореей и Китаем есть 23 автомобильных пропускных пункта, а с Россией ни одного. На данный момент, когда мы импортируем товары, они проходят не через российскую границу, а через Китай. Это серьезно удлиняет дорогу», – приводит издание слова вице-премьера КНДР Ро Ту Чоль.

Отмечается, что проект пока находится на самой ранней стадии разработки. Дальнейшему его развитию мешают санкции ООН против КНДР. Однако, как пишет автор статьи, эта ситуация, вероятно, может измениться.