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Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва

Наталья Вальханская
11:12 25.03.2018
Охота касаток на тюленей у побережья Канады попала на видео.
Видео: Daily Mail

В Канаде каякер поймал захватывающий момент нападения касатки на морского льва.

На кадрах видно, как огромная касатка внезапно выныривает из воды и мощным ударом оглушает тюленя, хватает его в челюстями и исчезает под водой.

Видео было снято 18 марта рядом с островом Хорнби недалеко от Ванкувера, сообщает Daily Mail.

Как рассказал автор кадров, за несколько часов, что он тренировался на байдарках, стая касаток убила и съела трех морских львов.

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