Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота»

Известная певица Любовь Успенская, которую накануне сняли с рейса «Аэрофлота», выложила в своем Instagram фрагмент разборок с экипажем авиакомпании.

На видео стюардесса объясняет сотруднику правоохранительных органов, почему командир судна принял решение снять артистку с рейса. При этом бортпроводница сама признает, что Успенская не была пьяной и не употребляла бранную лексику, а просто попросила ее пропустить и, по словам стюардессы, оттолкнула ее.

«Вот какая я нарушитель закона в самолете компании Аэрофлот, столько лет летаю, всегда с удовольствием, никогда ни одного негатива, и вот нашлась одна», - написала Успенская.

Певица назвала это «очень гнусным поступком».

Инцидент произошел 23 марта на рейсе Москва – Омск. Тогда сообщалось, что певица отказалась поместить свою собаку в переноску и устроила перепалку с бортпроводницей.

Однако по словам директора артистки, Успенская попросила дойти до своего места, чтобы достать сумку для собаки, но бортпроводница отказала ей в этом и попыталась вытолкать из самолета.