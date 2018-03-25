Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Скрипаль тут ни при чем: Лондон уличили в грандиозном обмане

Вероника Крашенинникова
10:30 25.03.2018
Цель антироссийской кампании со стороны Лондона становится все яснее: демонизировать Россию
Фото: I-Images ZUMAPRESS.com/ wsbuzz.com/ Konstantin Kokoshkin/ Russian Look/ Globallookpress

История с Сергеем Скрипалем используется в качестве предлога для высылки российских дипломатов. Ведущая ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда», политолог Вероника Крашенинникова рассуждает об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля при загадочных обстоятельствах и обвинениях Лондона в адрес Москвы.

Вероника Крашенинникова: Лондон собирает дипломатической фронт против России. К новому президентскому сроку Владимира Путина они готовят новый виток антироссийской стратегии.

Уже завтра 20 европейских стран готовятся объявить о высылке российских дипломатов. Беспрецедентная волна была скоординирована Британией — в четверг на протяжении 4 часов Тереза Мэй убеждала европейских партнеров в «русской угрозе», которая «не знает границ». Некоторых и убеждать не нужно — президент Литвы Даля Грибаускайте агитировала вместе с Мэй. Примечательную деталь сообщает британская газета Times: цель ответа - «повредить сеть российских операций, выявленных британской разведкой». То есть дело совсем не в Скрипале! Лондон работает над другими задачами! Совет национальной безопасности США так же рекомендует президенту Трампу выслать некоторое число российских дипломатов.

Трагическая история с Сергеем Скрипалем используется в качестве предлога для высылки российских дипломатов.

Цель антироссийской кампании становится все яснее: демонизировать Россию, мобилизовать общественное мнение для ужесточения политики против нашей страны. Да, это часть некоего большого плана. Мой прогноз — под новый строк президента Путина будет запущен очередной виток антироссийской стратегии. Точно так же Вашингтон поступил шесть лет назад в 2012 году. «Перезагрузка» — помните такую? Она была похоронена и в ход пошла стратегия на ослабление России, реализацию которой мы наблюдали все эти годы. Что касается убийц Скрипалей, мой прогноз — их в туманах Альбиона не найдут, как и в предыдущих громких случаях.

Не пропустите ток-шоу «Прогнозы» в воскресенье в 22:00 на телеканале «Звезда».

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Экс-посол Великобритании в РФ рассказал, когда наладятся отношения c Россией
Дата25.03.2018, 05:57
Экс-посол Великобритании в РФ рассказал, когда наладятся отношения c Россией
Само совершенство: как подлодки 971-го проекта стали настоящим кошмаром для НАТО
Дата25.03.2018, 09:35
Само совершенство: как подлодки 971-го проекта стали настоящим кошмаром для НАТО
Фигурист Михаил Коляда завоевал бронзу на чемпионате мира в Милане
Дата24.03.2018, 16:25
Фигурист Михаил Коляда завоевал бронзу на чемпионате мира в Милане
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Дата16.03.2018, 13:39
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Начато проектирование российско-китайского дальнемагистрального самолета
Дата25.03.2018, 10:53
Начато проектирование российско-китайского дальнемагистрального самолета
Без права на ошибку: как спецподразделения освобождают захваченные самолеты
Дата25.03.2018, 11:02
Без права на ошибку: как спецподразделения освобождают захваченные самолеты
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
10:30 В стране и мире
мнение
Скрипаль тут ни при чем: Лондон уличили в грандиозном обмане
09:23 В стране и мире
ВМС Украины рассказали, как «принесли в жертву» флот
08:30 В стране и мире
Полувековая тайна: почему сержант ВВС США угнал огромный британский самолет «Геркулес»
05:19 В стране и мире
ВВС США нанесли удар по Ливии
00:59 В стране и мире
Видео
В Германии предложили вернуть Россию в «Большую восьмерку» в формате G7+1
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота» Видео
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота»
Костя Цзю перенес инфаркт
Костя Цзю перенес инфаркт
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР Видео
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео Видео
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео
Следы древней цивилизации: огромную пирамиду в Антарктиде нашли на Google Earth Видео
Следы древней цивилизации: огромную пирамиду в Антарктиде нашли на Google Earth
Опубликовано видео учений ВМС США в Арктике с нанесением «удара по России» Видео
Опубликовано видео учений ВМС США в Арктике с нанесением «удара по России»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.