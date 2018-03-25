Скрипаль тут ни при чем: Лондон уличили в грандиозном обмане

История с Сергеем Скрипалем используется в качестве предлога для высылки российских дипломатов. Ведущая ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда», политолог Вероника Крашенинникова рассуждает об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля при загадочных обстоятельствах и обвинениях Лондона в адрес Москвы.

Вероника Крашенинникова: Лондон собирает дипломатической фронт против России. К новому президентскому сроку Владимира Путина они готовят новый виток антироссийской стратегии.

Уже завтра 20 европейских стран готовятся объявить о высылке российских дипломатов. Беспрецедентная волна была скоординирована Британией — в четверг на протяжении 4 часов Тереза Мэй убеждала европейских партнеров в «русской угрозе», которая «не знает границ». Некоторых и убеждать не нужно — президент Литвы Даля Грибаускайте агитировала вместе с Мэй. Примечательную деталь сообщает британская газета Times: цель ответа - «повредить сеть российских операций, выявленных британской разведкой». То есть дело совсем не в Скрипале! Лондон работает над другими задачами! Совет национальной безопасности США так же рекомендует президенту Трампу выслать некоторое число российских дипломатов.

Трагическая история с Сергеем Скрипалем используется в качестве предлога для высылки российских дипломатов.

Цель антироссийской кампании становится все яснее: демонизировать Россию, мобилизовать общественное мнение для ужесточения политики против нашей страны. Да, это часть некоего большого плана. Мой прогноз — под новый строк президента Путина будет запущен очередной виток антироссийской стратегии. Точно так же Вашингтон поступил шесть лет назад в 2012 году. «Перезагрузка» — помните такую? Она была похоронена и в ход пошла стратегия на ослабление России, реализацию которой мы наблюдали все эти годы. Что касается убийц Скрипалей, мой прогноз — их в туманах Альбиона не найдут, как и в предыдущих громких случаях.

Не пропустите ток-шоу «Прогнозы» в воскресенье в 22:00 на телеканале «Звезда».

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