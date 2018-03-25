NASA показало «привидение» на Юпитере

NASA опубликовало в своем Twitter-аккаунте гиф-анимацию, на которой изображено замедленное движение циклона на южном полушарии Юпитера. Ученые назвали шторм, который свирепствует в Южном умеренном поясе газового гиганта, STB Ghost (привидение, - англ.).

I ain’t afraid of no ghosts 👻This time-lapse animation of two true-color images captures the cyclonic motion of a feature called STB Ghost in the southern hemisphere of #Jupiter. https://t.co/euIhZdiZ6E pic.twitter.com/7KTTAeY4sD — NASA's Juno Mission (@NASAJuno) 23 марта 2018 г.

Анимация была создана из двух изображений, сделанных при помощи автоматической межпланетной станции Juno во время десятого сближения с Юпитером. Разница между сделанными снимками составляет 12 минут.

В феврале этого года жители России могли видеть необычный парад планет. Перед рассветом над южным горизонтом в одну линию выстроились планеты Сатурн, Марс и Юпитер.